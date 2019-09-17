Лукашенко рассыпался в любезностях перед США

Он рад, что Вашингтон наконец-то обратил внимание на Белоруссию

Решить проблему Донбасса без США не удастся, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Свое мнение он высказал на встрече с заместителем госсекретаря Дэвидом Хейлом в Минске.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я убежден, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - заявил Лукашенко, его слова приводит "БелТА".

Он добавил, что к решение проблемы юго-востока Украины должны подключиться новые силы, "если не получается что-то у переговорщиков".

Интересу США к Восточной Европе, а особенно к Белоруссии, Лукашенко порадовался. По его мнению, Вашингтон "наконец-то обратил внимание" на регион. Он заверил, что Минск сделает все возможное, чтобы отношения Белоруссии и США развивались.

В свою очередь Хейл сообщил, что Минск и Вашингтон приняли решение о восстановлении дипломатических представительств. Послы вернутся в обе страны после 10 лет перерыва.

США ввели санкции против Белоруссии в 2006 году после обвинений в нарушении прав человека и подрыве демократических институтов. Диппредставительства были взаимно сокращены до уровня временных поверенных в делах. В 2019 году Белоруссия сняла ограничения на число американских дипломатов в стране.