Зеленского в Днепропетровской области подвела собственная команда

Президент Украины объявил выговор двум сотрудникам

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям Андрея Богдана, который занимает пост руководителя офиса главы государства.

За ненадлежащее исполнение полномочий наказаны заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Трофимов.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор", - цитирует Газета.ру указ президента Украины.

В документе не сообщается, за что именно чиновникам объявили выговор. В офисе Зеленского лишь уточнили, что это связано с организационными моментами, которые произошли во время рабочей поездки президента Украины.

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