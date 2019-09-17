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Зеленского в Днепропетровской области подвела собственная команда

17:16
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Президент Украины объявил выговор двум сотрудникам

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям Андрея Богдана, который занимает пост руководителя офиса главы государства.

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За ненадлежащее исполнение полномочий наказаны заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Трофимов.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор", - цитирует Газета.ру указ президента Украины.

В документе не сообщается, за что именно чиновникам объявили выговор. В офисе Зеленского лишь уточнили, что это связано с организационными моментами, которые произошли во время рабочей поездки президента Украины.

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