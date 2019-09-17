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В Москве задержали двух насильников-грабителей

18:40
  • вторник
  • 17 сентября 2019

От действий преступников пострадали две девушки

В Москве расследуют уголовное дело против двух мужчин, которые напали на женщину и изнасиловали ее.

Жуткий инцидент в столице произошел в ночь на 16 сентября. Молодая сотрудница автомойки возвращалась домой со своей коллегой, когда им по пути повстречались двое мужчин. Они отняли у девушки газовый баллончик и изнасиловали ее. У другой девушки они похитили пачку сигарет и 50 рублей.

Как сообщает АГН "Москва", подозреваемых - ими оказались двое безработных - в изнасиловании и грабеже задержали днем в понедельник. Потерпевшая прошла экспертизу в медучреждении.

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