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У зимней Олимпиады-2022 появились талисманы

19:01
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Игры пройдут в Пекине

Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоятся в Китае в 2022 году, выбрали два символа мероприятия.

Символом Олимпийских игр стала панда Бин Дуньдунь. Это животное является национальным достоянием Китая. По легенде, олимпийская панда получила сверхспособности из космоса, пишет газета "Известия". Ее образ как бы намекает на исследование будущего, преодоление вызовов и расширение возможностей.

"У нее костюм изо льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта", - рассказали организаторы Олимпиады.

Параолимпийские игры будет символизировать традиционный фонарик Сюэ Жунжун. Он показывает стремление человечества создать светлое будущее и освещает путь к мечте.

24-е зимние олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, а паралимпийские - с 4 по 13 марта. Соревновая состоятся в трех городах Китая, столицей игр назван Пекин.

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Талисман Олимпиады-2022
Талисман Олимпиады-2022
Талисман Олимпиады-2022
Талисман Олимпиады-2022
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