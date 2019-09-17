Мрачные Собчак и Богомолов приехали на свадьбу Бондарчука и Андреевой

Режиссер и актриса отпразднуют свадьбу 17 сентября в Питере

Телеведущая Ксения Собчак и ее новый муж, режиссер Константин Богомолов приехали на свадебное торжество режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Новоиспеченные супруги приехали в черных нарядах и в кроссовках, будто бы привнося атмосферу своей свадьбы на торжество друзей. Напомним, что свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября в пятницу с использованием катафалка, черной посуды и прочих мрачных атрибутов.

Как ожидается, свадебное торжество Бондарчука и Андреевой состоится в доме Беггровых на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. На праздник приглашены порядка 200 гостей. Журналисты "Московского комсомольца" заметили, что интерьер мероприятия будет схож со свадьбой Собчак – в грузовой машине привезли черные вазы, кресла и даже комод.

О романе 30-летней Андреевой и 52-летнего Бондарчука впервые заговорили в 2015 году, тогда режиссер был еще женат на телеведущей Светлане Бондарчук. Пара Федор-Паулина считается самой закрытой в российском шоу-бизнесе.