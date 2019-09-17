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"Детишкам ушки закрыли": Павел Мамаев воссоединился с супругой

20:05
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Они пережили год разлуки

Вышедший на свободу футболист Павел Мамаев вернулся домой и спустя практически год встретился с женой Аланой Мамаевой. 
Свободу Кокорина и Мамаева жестко ограничат

Супруга опубликовала в Instagram первое совместное фото с мужем после его освобождения из СИЗО. На снимке Алана кокетливо прищурила глаз, сложила губы в поцелуе и нежно обняла за плечи мужа, которому сегодня, кстати, исполнился 31 год.

Ее подписчики сильно обрадовались воссоединению пары и выразили надежду, что Павел будет ценить Алану и больше никогда не пойдет на измену.

"Паша, веди себя хорошо! Уважай и береги Алану! Она у тебя умница и шикарная девочка! Тебя, дурака, дождалась и простила за все! Носи ее на руках",

"Наконец-то! Счастья вашей семье",

"Бедные соседи, детишкам ушки наверно закрыли"

Ранее соцсети напомнили о прошлогоднем интервью Аланы, в котором она рассказала об изменах Павла. Она составила список 30 пунктов, которые должен будет выполнить Мамаев после того, как вернется из СИЗО, чтобы загладить вину. В нем, в частности, говорится, что футболист должен ежемесячно проходить полиграф, согласовывать все контакты с женой и каждый день извиняться за измены.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышел из СИЗО по условно-досрочному освобождению 17 сентября. Вместе с ним изолятор покинули нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл.

В октябре минувшего года футболисты и их товарищ Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. В мае 2019 года суд признал его виновным по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Видео: Кокорин и Мамаев вышли на свободу

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