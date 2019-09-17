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Россия призвала КНДР к ответу после нападения рыбаков на ФСБ

20:25
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Задержаны более 80 корейцев

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала более 80 граждан Северной Кореи за браконьерство.

"Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что их противоправная деятельность пресечена.

Ранее стало известно, что во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России, пишет "Газета.Ru". В результате экипаж одной из северокорейской шхун напал на российских пограничников, пострадали три человека.

После произошедшего МИД России потребовал от северокорейских коллег принять исчерпывающие меры, чтобы подобное не повторилось впредь. Временный поверенный КНДР в России Зин Чжон Хеп пробыл в нашем министерстве час и пообещал доложить о произошедшем в Пхеньян. От общения с прессой он отказался.

Видео: браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

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