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Путин согласился обсудить идею об избирательных поправках

22:17
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Во вторник вечером в Кремле прошла встреча президента с лидером КПРФ

Владимир Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Обсуждались прошедшие выборы и предложения коммунистов по изменению избирательного законодательства. Зюганов, в частности,  высказался за то, чтобы глава государства собрал всех лидеров парламентских фракций для предметного разговора о том, как можно усовершенствовать выборную систему.

По мнению лидера КПРФ, в ходе такого обсуждения могут быть предложены инициативы, которые позволят укрепить страну. Зюганов отметил, что его партия готова к такой работе, сообщает "ТВ Центр".

"Есть хорошие идеи поправок. Мы их внесём, если вы поддержите. Будет гораздо полезнее всем и выборная системе пойдёт в норму. Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом  бы  занимались - развивали  страну, а не сутяжничали". – сказал Зюганов. В ответ Путин согласился поговорить на эту тему: "Давайте поговорим".

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