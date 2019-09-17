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Эрдоган показал Путину фигу

21:29
  • вторник
  • 17 сентября 2019

На глазах президента Ирана Хасана Рухани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угостил своих коллег Владимира Путина и Хасана Роухани инжиром, который вырастили на Эгейском побережье в провинции Айдын.

После окончания трехстороннего саммита в Анкаре лидеры трех стран провели неофициальную беседу, во время которой попробовали плоды фигового дерева (другое название инжира – "фига"), пишет News.ru.

В ходе переговоров Путин, Эрдоган и Рухани обсудили сирийский конфликт, а также затронули вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

Видео: Путин подвел итоги трехстороннего саммита по Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган угощает Владимира Путина фиником
Реджеп Тайип Эрдоган угощает Владимира Путина фиником
Реджеп Тайип Эрдоган угощает Владимира Путина фиником
Реджеп Тайип Эрдоган угощает Владимира Путина фиником
Реджеп Тайип Эрдоган угощает Хасана Рухани фиником
Реджеп Тайип Эрдоган угощает Хасана Рухани фиником
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