Эрдоган показал Путину фигу

На глазах президента Ирана Хасана Рухани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угостил своих коллег Владимира Путина и Хасана Роухани инжиром, который вырастили на Эгейском побережье в провинции Айдын.

После окончания трехстороннего саммита в Анкаре лидеры трех стран провели неофициальную беседу, во время которой попробовали плоды фигового дерева (другое название инжира – "фига"), пишет News.ru.

В ходе переговоров Путин, Эрдоган и Рухани обсудили сирийский конфликт, а также затронули вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

Видео: Путин подвел итоги трехстороннего саммита по Сирии