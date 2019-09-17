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Мрачная Собчак засияла на свадьбе Бондарчука и Андреевой

21:55
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Новобрачные до сих пор не показались публике

Телеведущая Ксения Собчак переоделась к свадебному торжеству своих друзей – режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Светская львица выбрала темно-синее бархатное платье с открытыми плечами и спиной, которые она подчеркнула мерцающим хайлайтером и прической с плавными локонами. Из аксессуаров Собчак выбрала роскошное ожерелье из камней в виде сердец. Вечерний макияж ей сделал популярный московский визажист Юрий Ананов.

На заднем фоне можно заметить ее супруга – режиссера Константина Богомолова, который предпочел классический образ – пиджак и белую рубашку.

Ранее СМИ писали, что Собчак и Богомолов приехали на свадьбу в мрачных черных нарядах и кроссовках.

Как ожидается, 17 сентября состоится свадьба 30-летней Паулины Андреевой и 52-летнего Федора Бондарчука. Торжество пройдет в доме Беггровых на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. На праздник приглашены порядка 200 гостей, однако новобрачные до сих пор не показались публике. Поэтому все внимание приковано к Собчак и ее переодеваниям. 

О романе 30-летней Андреевой и 52-летнего Бондарчука впервые заговорили в 2015 году, тогда режиссер был еще женат на телеведущей Светлане Бондарчук. Пара Федор-Паулина считается самой закрытой в российском шоу-бизнесе.

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