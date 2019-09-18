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"Врачи помогут": Цискаридзе дал прогноз по поводу будущего Заворотнюк

08:23
  • среда
  • 18 сентября 2019

Он ждет хороших вестей

Руководитель Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе отказывается верить в страшный диагноз, который поставили актрисе Анастасии Заворотнюк, но при этом молится о ее выздоровлении. 
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"Анастасия Заворотнюк прекрасная, талантливая актриса. Что можно говорить о ее недуге сейчас… Надо только молиться и ждать, когда придут хорошие вести. Я верю, что врачи помогут", - заявил Цискаридзе "Комсомольской правде"

Артист балета сказал, что он любит и уважает звезду сериала "Моя прекрасная няня", с которой он много работал и которую готов назвать своим другом. 

Цискаридзе, как и многие другие коллеги и знакомые Заворотнюк, не может поверить, что артистка страдает от рака мозга в последней стадии. "Говорить о том, что сейчас происходит, мне очень тяжело. Не хочется об этом говорить. Можно только молиться", - заявил знаменитый танцор. 

По данным СМИ, 48-летняя Анастасия Заворотнюк находится в коме в столичной клинике. Артистка дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Если верить слухам, врачи пытаются не столько вылечить пациентку, сколько облегчить ее страдания. У "прекрасной няни" уже стали отказывать органы и развилась пневмония. 

Как сообщали журналисты, болезнь Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО. В 2018 году актриса родила дочку. Есть также версия, что самочувствие "няни Вики" испортилось после ряда пластических операций. 

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Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк

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