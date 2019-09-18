Россия потребовала от КНДР принять меры после нападения браконьеров

МИД России выразил серьезную озабоченность

МИД России выразил серьезную озабоченность временному поверенному в делах КНДР в нашей стране в связи с нападением северокорейских браконьеров на российских пограничников, передает "ТВ Центр".

Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для предотвращения подобного в будущем. Инцидент, в результате которого трое российских военнослужащих получили ранения, произошел днем во вторник в районе банки Кито-Ямато - исключительной экономической зоне России.

Во время патрулирования акватории наши пограничники обнаружили две шхуны КНДР и еще 11 мотоботов, которые вели незаконный промысел. Экипаж одного из судов совершил вооруженное нападение. Сотрудники ФСБ задержали членов команды двух шхун - это более 80 человек. Их доставят в порт Находки.