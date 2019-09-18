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Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве

09:21
  • среда
  • 18 сентября 2019

Премьер сделал заявление после парламентских выборов

В Израиле прошли парламентские выборы. Но пока ни одна из партий не спешит праздновать победу, передает "ТВ Центр".

По данным экзитполов, действующий премьер отстаёт от своего соперника лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца буквально на пару депутатских мандатов. Партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд", по предварительным подсчётам, может рассчитывать на 31 место в Кнессете, конкуренты - на 33.

Многое будет зависеть от русскоязычной партии "Наш дом Израиль". Пока неизвестно, с кем из лидеров она пойдет на коалицию. Выборы в парламент впервые в истории страны проходят второй раз за год. Они были назначены после того, как главе кабмина не удалось сформировать правительство. Выступая перед своими сторонниками, Нетаньяху призвал дождаться официальных итогов, они будут известны через неделю.

"Мы все ещё ждем результатов. Но ясно одно: государство Израиль переживает исторический переломный момент. Мы сталкиваемся с огромными возможностями и огромными вызовами, включая угрозу со стороны Ирана. Наша страна нуждается в сильном, стабильном правительстве", - заявил премьер.

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