С Суматры эвакуируют туристов из-за смертоносных пожаров

Жертвами стихии стали два человека

Более 14 тысяч человек, десятки самолётов и беспилотников направлены на тушение лесных пожаров в Индонезии, которые бушуют там уже около полугода, передает "ТВ Центр".

Сейчас площадь возгорания достигла 330 тысяч гектаров. Самая сложная ситуация на популярных курортах островах Суматра и Калимантана. Их практически полностью заволокло ядовитым смогом, от которого уже погибли два человека. Вспыхивают и новые возгорания. С островов продолжают эвакуировать жителей и туристов. Во многих городах закрыты школы, из-за низкой видимости отменены сотни авиарейсов.

Едкий дым окутал и соседние страны Малайзию и Сингапур. Там впервые за три года уровень загрязнения воздуха превысил опасные отметки.