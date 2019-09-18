Россиянам спишут неоплаченные штрафы

Но только после жесткой проверки

Россиянам позволят не оплачивать штрафы ГИБДД. Не всем, конечно – только тем, кто прошел процедуру банкротства.

Раньше признанному банкротом гражданину списывали кредиты и прочие долги. Но задолженность перед казной – по налогам или тем же штрафам ГИБДД – все равно приходилось оплачивать.

Теперь же и от этих выплат банкрота избавят. Законопроект с поправками уже рассмотрела правительственная комиссия. Такая мера позволит существенно облегчить финансовую ситуацию россиян, попавших в сложное положение, отмечают эксперты.

"Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными. Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли", - разъяснил суть нововведений "Российской газете" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

За последний год в стране были признаны банкротами более 400 тысяч граждан, с которых списали долгов на сумму свыше 153 миллиардов рублей. Юристы напоминают, что процесс банкротства физического лица предусматривает достаточно жесткий аудит всего имущества. Все, что может быть взыскано в счет погашения долгов, будет взыскано – спишут лишь ту часть долга, которая останется после этой процедуры.