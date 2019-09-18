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Сирийский Хан-Шейхун быстро избавили от боевиков благодаря дивизии "Силы тигра"

10:15
  • среда
  • 18 сентября 2019

Правительственные силы вышли к стратегически важному участку дороги Дамаск-Алеппо

Быстрое освобождение сирийского города Хан-Шейхун стало возможным благодаря действиям танкового полка "Силы тигра", одного из самых боеспособных подразделений сирийской армии. Операция по разгрому террористов заняла всего два дня. Правительственные силы не только вернули под свой контроль город, но и вышли к стратегически важному участку дороги Дамаск-Алеппо.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.

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