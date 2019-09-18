Нас не догонят: у России есть ракета с недостижимой дальностью полета

Характеристики, по словам экспертов, можно и улучшить

Россия обладает ракетами с дальностью действия, которая на сегодняшний день недостижима для конкурентов. Речь идет, к примеру, о ракете Х-101. О ее возможностях рассказал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Специалист комментировал недавние испытания американской ракеты дальностью до 1000 километров. Обносов подчеркнул, что российские разработчики могут улучшить тактико-технические параметры ракеты X-101 и довести дальность ее действия до недостижимых конкурентами расстояний.

"Если нам поставят задачу — решим ее, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции. Так что безопасность страны будет обеспечена", — заверил гендиректор корпорации.

По словам Обносова, Россия пунктуально выполняет обязательства по международным договорам - как в части обычных вооружений, так и по запрету на ядерные испытания - это законопослушная страна. Ввязываться в гонку вооружений Москва не намерена. Однако безопасность страны в любом случае будет обеспечена, приводит слова гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" издание "Военно-промышленный курьер".