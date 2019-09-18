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Вызывает рак: Минздрав предупредил о смертельном вреде маникюра

09:40
  • среда
  • 18 сентября 2019

Тщательно выбирайте салон красоты

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталия Махнева заявила, что маникюр и наращивание ресниц может провоцировать смертельные заболевания. 
Основные предвестники рака, о которых нужно знать

Салоны красоты представляют нешуточную опасность для здоровья. Для сушки ногтей там используют лампы, которые излучают ультрафиолет. По словам Наталии Махневой, у человека, который часто подвергается ультрафиолетовому излучению, может с годами развиться рак кожи. 

"При выборе салона следует обратить внимание на стерилизацию инструментов. Недезинфицированными ножницами можно занести в организм различные заболевания - от грибка ногтей до гепатита", - цитирует Махневу "Ридус". Грибковые споры размножаются медленно, поэтому занесенная инфекция иногда проявляется спустя годы после посещения салона, отметила специалист. 

Эксперт Минздрава также посоветовала не увлекаться наращиванием ресниц. Во-первых, у женщины может появиться аллергия на используемый мастером клей. Во-вторых, эта популярная процедура травмирует веки, что отражается на остроте зрения, и нарушает питание натурального волоса. По словам Махневой, чем чаще делать наращивание, тем быстрее у девушки выпадут "родные" ресницы. 

Минздрав порекомендовал делать перерывы между косметическими процедурами. 

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