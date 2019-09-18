Киев посочувствовал стонущему под тяжестью антироссийских санкций Западу

И все же, считает украинский МИД, ограничения нужны

Западным странам все сложнее поддерживать санкции в отношении России. Ограничительные меры, конечно, неидеальны – но при этом необходимы, считают в украинском МИДе. По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины Вадима Пристайко, ограничения наносят вред российской экономике и заставляют Москву "двигаться в правильном направлении".

Украинский министр указал западным странам на признаки того, что они готовы на уступки России. Один из них, по мнению Пристайко - восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ. Не в восторге глава украинского МИДа и от раздающихся из европейских столиц и Вашингтона призывов к возвращению формата G8 с российским участием.

Далее последовали громкие заявления о "красных линиях", которые Киев обозначил Москве. Киев не допустит, чтобы Россия укрепляла свою власть на "частях украинской территории", уверяет Пристайко. Глава МИД Украины добавил, что президент Владимир Зеленский на встрече в "нормандском формате" намерен добиться прогресса в решении этих проблем в течение полугода, передает ТАСС.