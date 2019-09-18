Заворотнюк отказалась бросить работу из-за смертельного диагноза

Она снималась, несмотря на сильные головные боли

Друг Анастасии Заворотнюк рассказал, что смертельная болезнь дала о себе знать весной, когда актриса находилась в Польше. На тот момент "прекрасная няня" вовсю работала, хотя уже знала о раке мозга: диагноз ей поставили зимой.

"Насте стало плохо, она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась", - сообщил "Комсомольской правде" осведомленный источник.

По его словам, в июне муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, покинул ледовое шоу Татьяны Навки, чтобы ухаживать за актрисой.

Друг актрисы сказал, что ее семья категорически отказывается от материальной помощи. Вероятно, Анастасия Заворотнюк попросила родных не только скрывать информацию о ее болезни, но и не давать окружающим повода для жалости.

Ранее фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка заявила, что Чернышев будет выступать в ледовом шоу "Руслан и Людмила". В конце октября он выйдет на лед в Петербурге.

По данным СМИ, 48-летняя Анастасия Заворотнюк находится в коме в столичной клинике. Артистка дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Если верить слухам, врачи пытаются не столько вылечить пациентку, сколько облегчить ее страдания. У "прекрасной няни" уже стали отказывать органы и развилась пневмония.

Как сообщали журналисты, болезнь Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО. В 2018 году актриса родила дочку. Есть также версия, что самочувствие "няни Вики" испортилось после ряда пластических операций.

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Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк