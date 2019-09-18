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"Росконтроль" нашел самый вкусный российский сыр

10:04
  • среда
  • 18 сентября 2019

Требованиям безопасности отвечают все проверенные образцы

Сыр Пошехонский был в чести у россиян еще в те времена, когда они не были избалованы разными пармезанами. Главное его преимущество – особый пряный вкус. Пошехонский и сегодня пользуется популярностью. Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" решил проверить, какие бренды поддерживают марку этого деликатеса.
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В тесте, результаты которого поступили в распоряжение "ТВЦ.ru", участвовала продукция марок "Ровеньки", "Вкусвилл", "Магнит", "Сыробогатов", "Каждый день" и "Первым делом". Главный итог – все образцы соответствуют требованиям безопасности. Что же касается других качеств, то тут эксперты нашли некоторые недостатки.

Так, в сыре брендов "Вкусвилл", "Магнит", "Сыробогатов" и "Каждый день" специалисты уловили нетипичный для пошехонского привкус и горечь в послевкусии. А у брендов "Ровеньки" и "Первым делом" вкус оказался слабовыраженным.

Нитраты присутствуют во всех представленных  образцах – но в остаточных количествах, которые не превышают предельно допустимой нормы. Правда, указали это на этикетке только "Каждый день" и "Магнит". "Ровеньки" оказались чемпионом по содержанию соли. Сыр этого бренда, кроме того, оказался самым дорогим, да еще заработал замечание – за недостоверную маркировку. А в лидеры по итогам теста "Росконтроля" выбился – правда, с некоторыми оговорками - "Вкусвилл".

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