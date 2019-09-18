Эксперт о шпиономании в США: Шизофрения совпала с дебилизмом

Михаил Делягин возмущен публикациями СМИ о незаконной деятельности российских дипломатов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили публикацию в США материала о якобы шпионской деятельности российских дипломатов. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Михаил Делягин, глава Института проблем глобализации.

Ранее американский портал Yahoo News со ссылкой на свои источники сообщил, что российским разведывательным службам во время пребывания у власти Барака Обамы удалось получить несанкционированный доступ к системам связи ФБР. СМИ утверждают, что в загородных комплексах российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд было размещено оборудование для перехвата сигналов.

Михаил Делягин возмущен данными публикациями. "Мы видим обычную шизофрению. Не помню, шизофрения совмещается с дебилизмом? Но судя по заявлениям из США, в устах наших американских коллег эти диагнозы совмещаются. Потому что естественно ФБР следит за нашими дипломатами. Естественно наши дипломаты стараются, чтобы ФБР следило за ними поменьше. Но когда раскручивается вот такое, значит, встает вопрос об отжатии недвижимости, как у нас в 1990-е годы", - пояснил эксперт.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео.