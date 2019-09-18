Нежное послание Панайотова к Началовой растрогало до слез

Певец признался ей в любви

Певец Александр Панайотов, который дружил с Юлией Началовой, думает о покойной артистке каждый день. Он признался, что чувствует незримое присутствие певицы и слышит ее смех.

С момента смерти Началовой прошло полгода, а Панайотов до сих пор не может поверить в случившееся. "Мне очень не хватает наших бесед. Наших откровений. Мы всегда рассуждали о нашем предназначении на этом свете. Ты мне говорила, что я лучший. А я тебе - что ты легендарная", - написал певец в Instagram, опубликовав фото с покойной подругой.

По словам Панайотова, их с Началовой связывали дружба и любовь к музыке. "Я чувствую твое незримое присутствие и знаю, что ты рядом, смотришь на все, что происходит, и смеешься своим неподражаемым смехом. Люблю тебя", - обратился он к Началовой.

Пост Александра Панайотова до слез растрогал многих поклонников артистки. Они признались, что им тоже не хватает Началовой.

- Не верю до сих пор, - написала телеведущая Лера Кудрявцева.

- Ее безумно не хватает.

- Первая осень без Юли.

- Мурашки от прочтения.

- Так все искренно. Очень трогательно и больно.

- Она нам светит с небес, мы помним, мы любим ее, Юленька, святая, ангел наш! Помним навеки!

- Любимая девочка наша... наш ангел.

Юлия Началова скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. У Началовой осталась дочь Вера. Девочка живет то у бабушки с дедушкой, то у отца - футболиста Евгения Алдонина.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: передача "Прощание. Им не будет 40"