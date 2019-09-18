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Собянин рассказал, за счет чего строится метро Москвы

11:51
  • среда
  • 18 сентября 2019

Городским властям удается экономить на размещении городских заказов

"10 лет сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС: итоги и перспективы" - под таким названием в Москве стартовала Шестая тематическая конференция под эгидой международной организации. В мероприятии принял участие и мэр столицы Сергей Собянин.

В центре внимания - актуальные вопросы изменения антимонопольного законодательства и развитие конкурентной политики. По словам организаторов, мероприятие позволяет на высоком уровне обсудить состояние этих направлений в странах-участницах БРИКС. И на основе лучших мировых практик выработать согласованные подходы по их совершенствованию.

"В ближайшие годы крупнейшие города мира будут обеспечивать половину валового экономического продукта. Это, конечно, требует развития городов, требует серьезного осмысления и участия в этом государственных органов власти, в том числе и в области экономики, в том числе и в области конкурентной среды", - сказал Собянин.

Говоря о развитии Москвы, мэр сообщил, что программа строительства метро в Москве полностью финансируется за счет средств, сэкономленных при городских закупках. Благодаря ежегодному совершенствованию работы над городским заказом, общая экономия на всех стадиях размещения заказов составляет около 3-3,5 миллиарда долларов, отметил Собянин.

Конкурентные условия созданы и при закупке лекарств и медицинского оборудования. Это позволило снизить цены на медикаменты в два раза за последние годы.

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