В проекте участвуют 300 делегатов из разных стран

В Москве стартовала "Читательская Ассамблея Содружества". Мероприятие приурочено к году книги в СНГ, передает "ТВ Центр".

В проекте участвуют около 300 человек из разных стран, бывших союзных республик - Беларусь, Молдова, Армения, Латвия и многие другие. Главная цель - объединение усилий в популяризации чтения и продвижении литературы, а так же обмен опытом в развитии книжных отраслей и поиск новых технологий производства.

Программа состоит из двух частей - пленарного заседания и работы по секциям с разработкой резолюции Ассамблеи.