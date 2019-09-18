"Это было предупреждение": президент Ирана об атаке на саудовский завод

Йеменские хуситы отомстили за разрушение страны

Атака не саудовские нефтяные объекты было предупреждением врагам со стороны йеменских хуситов, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Он напомнил, Саудовская Аравия и США вместе с другими странами разрушили Йемен, а теперь недовольны ответом. Эр-Рияд и Вашингтон тем не менее продолжают утверждать, что за атакой стоит именно Иран.

Американцы нашли доказательства причастности Ирана к атаке на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Пока они, правда, косвенные и говорят об этих сенсационных данных лишь некие высокопоставленные источники, близкие к Белому дому. Кто все эти люди, впрочем, не уточняется. Главное - уверенность. Ее Вашингтону не занимать. Тыкать пальцем и голословно обвинять можно и без доказательств.

"Президент Дональд Трамп абсолютно точно уверен, что за этой атакой, вероятнее всего, стоит Иран. На это указывают все факты. Наша главная задача сейчас - собрать все доказательства воедино, они и укажут на виновника. Это была гнусная атака на мировую экономику. Президент на связи со всеми нашими партнерами и союзниками в регионе", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Хоган Гидли.

Американские эксперты, оказывается, уже даже провели расследование и выяснили, что атаковали нефтеперерабатывающей завод в Саудовской Аравии не только дроны, но и специальные крылатые ракеты. Выпущены они были якобы с территории Ирана и пролетели на малой высоте над Ираком, чтобы достичь своих целей. Телеканал CBS даже указывает, что обнаружены были и конкретные места запуска. То, что ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, Вашингтон, кажется, даже не хочет слушать. Американские сенаторы подливают масла в огонь и прямым текстом предлагают принять весьма конкретные меры.

"Список целей, который я бы предложил в случае военного удара, включал бы иранские нефтеперерабатывающие заводы. Речь не идёт о вторжении в Иран, но мы хотим заставить их заплатить за попытку нарушить мировой порядок", - заявляет сенатор Линдси Грэм.

Момента атаки до сих пор нет, его не смогли зафиксировать даже спутники НАСА. Тегеран продолжает отрицать все обвинения. Президент Ирана Хасан Роухани называет атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии предупреждением со стороны народа Йемена. Его цитирует телерадиовещательная компания ИРИБ. Однако армия США уже приведена в боевую готовность. От точки невозврата отделяет лишь решение Дональда Трампа пока не втягивать страну в военный конфликт с Ираном. Правда, администрация президента активно продолжает обдумывать и взвешивать ряд ответных мер. В Эр-Рияд экстренно вылетел госсекретарь США Майкл Помпео. Обсуждать планируют как раз обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. О причастности Тегерана говорят и саудиты, у королевства, якобы, есть даже неоспоримые доказательства. Торжественно предоставить их обещают уже сегодня на специальной пресс-конференции. Нефтеперерабатывающая отрасль арабского государства не пострадала, вернуться к прежнему уровню добычи нефти королевства сможет скоро.

"Я бы хотел задать вам вопрос: где еще в мире можно найти такую страну, нефтяные объекты которой возродились после разрушительной атаки - как феникс из пепла? Более половины производства уже восстановлено до уровня, который был до момента атаки. А к началу октября наш нефтяной рынок заработает на полную мощность!" – пообещал министр энергетики СА Абдель Азиз бен Сальман.

После слов, что саудиты пытаются взять случившееся под контроль, цены на нефть упали на 7%. Ситуация на рынке может кардинально развернуться уже в ближайшее время. Экономисты описывают сценарий постепенного восстановления добычи. При таком развитии событий, цены на черное золота в ближайшее время будут серьезно колебаться. Как и сама ситуация в регионе сейчас максимально обострена.

Александра Сергомасова, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".