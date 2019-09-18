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Россиян предупредили о скачке смертности от рака

10:51
  • среда
  • 18 сентября 2019

Ситуацию врачи называют катастрофической

Смертность от онкологических заболеваний в России через 2 года может вырасти на 20-30%. Все дело в обеспечении пациентов лекарствами – ситуацию эксперты называют катастрофической.
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Проблема не только с обеспечением дорогостоящими препаратами для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов. Не хватает простейших средств, применяемых в сопроводительной терапии, рассказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

"Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов", — заявил эксперт.

По словам профессора, проблема решится лишь в случае отмены всех законов, которые мешают ответственным западным производителям выйти на российский рынок. Он уверен, что российские компании не смогут обеспечить необходимым количеством препаратов.

Еще один путь решения проблемы – закупка необходимых лекарств государством. Эксперт назвал верным шагом распоряжение премьера Дмитрия Медведева, который выделил средства на обезболивающие и противосудорожные препараты для детей. Однако, чтобы впредь избежать повторения подобных ситуаций, надо менять законодательство, приводят слова профессора "Известия".

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