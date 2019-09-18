При нападении северокорейских рыбаков пострадали четверо пограничников

Уточненные данные привел СКР

В порт Находка под конвоем доставят более 80 северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море. Накануне экипаж одного из судов совершил вооруженное нападение на российских пограничников, в результате чего четверо наших военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Сейчас в порту Находка ожидают прибытие российского пограничного корабля, где находятся раненые сотрудники службы безопасности. По информации погрануправления, их здоровью ничего не угрожает. Тем не менее, их сразу же доставят в больницу для осмотра. Правда пока не уточняется время бытия судна. Вместе с российскими пограничниками в Находку доставят и нарушителей.

Более 80 граждан Северной Кореи задержали приморские пограничники в исключительной экономической зоне нашей страны. Во время патрулирования акватории они заметили 11 моторных лодок и две рыбацкие шхуны из Северной Кореи. Во время задержания экипаж одного судна сдался без сопротивления, другой совершил вооруженное нападение на членов досмотровой группы. В результате ранены трое представителей службы безопасности.

Рыбаки сейчас охотятся за кальмаром. А в отмели Кито-Ямато в Японском море моллюска в это время года особенно много. И для промысловиков это не секрет. Однако наиболее богатое место именно в российских территориальных водах. Моряки из Северной Кореи готовы идти даже на отчаянные шаги, чтобы оказаться там: попасть в шторм и запросить убежище от непогоды. И под видом терпящего бедствия судна набивать закрома уловом.

На прошлой неделе пограничникам удалось задержать 16 судов и более 250 северокорейских моряков, которые незаконно добывали биоресурсы. Шхуны облюбовали приморские бухты еще во время тайфунов. По международным нормам, они имели полное право зайти в наши территориальные воды. Но после того, как стихия прекратилась, иностранные моряки, воспользовавшись гостеприимством, остались и выставили сети для промысла.

После нападения на российских пограничников в Министерство иностранных дел вызвали временного поверенного в делах КНДР и потребовали от северокорейской стороны принять исчерпывающие меры, чтобы впредь не допускать подобных инцидентов.

Российскими пограничниками только за последний год задержано около 400 браконьеров и несколько десятков азиатских шхун. На охрану территориальных вод сейчас направлены дополнительные силы.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Илья Данильцев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра" Приморский край.