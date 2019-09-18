Стало известно об уходе Серябкиной от Фадеева

Грядет новый скандал

Телевизионный продюсер Олеся Сазыкина, которая водит дружбу со многими звездами, предсказала скорый уход певицы Ольги Серябкиной из-под опеки продюсерского центра Максима Фадеева.

По слухам, выступающая под псевдонимом MOLLY Серябкина оказывает на Фадеева большое влияние. Поговаривают даже, что между ними возникло нечто большее, чем рабочие отношения. За глаза Серябкину называют "второй женой" Фадеева, пишет "СтарХит" со ссылкой на "Экспресс-газету".

"Похоже, она и впрямь имеет на Макса большое влияние, раз советует ему, кого взять, а кого выгнать, - сказала Олеся Сазыкина. - Но мне кажется, Серябкина сама уйдет от Фадеева. Он больше не может ей ничего дать. Только вписывается в долю и кричит: "Это все мое!" А зачем Оле с ним делиться? Она может прекрасно обойтись и без него".

Продюсер рассказала, что в 2006 году Фадеев создавал группу SEREBRO специально под певицу Лену Темникову, однако Серябкина смогла ее "подвинуть" и занять лидерскую позицию.

Однажды Сазыкина спросила Серябкину, почему Темникова решила уйти из группы. "Она вечно болела: то понос, то золотуха. И начала мне срывать концерты", - ответила Оля. Именно так и сказала: "мне", - пересказала разговор Сазыкина.

Ранее появились слухи о том, что Ольга Серябкина уговорила Максима Фадеева разорвать контракт с певицей Наргиз Закировой. На это намекнула Елена Темникова.