Россиян научили выбирать белое вино

Высокая цена не гарантирует качества

Популярность белого вина у россиян растет – его сейчас покупают столько же, сколько и красного. Однако с выбором подходящего напитка у его любителей зачастую возникают проблемы. Эксперты Роскачества решили помочь покупателям в этом нелегком деле.

Россияне предпочитают итальянские сорта. Которые составляют весомую долю продаж в торговых сетях. Однако специалисты советуют обратить внимание на российские вина, которые не уступают в качестве – и при этом доступнее по цене.

Отечественные вина следует выбирать с обозначением ЗГУ, что означает вино защищенного географического указания. Это гарантия того, что напиток произведен не из винного материала, завезенного из-за рубежа, а из выращенного в регионе винограда.

В Роскачестве отмечают, что цена на рекомендованные белые вина из российского винограда начинается от 250 рублей за бутылку. Эксперты советуют приобретать напиток именно в стеклянной таре – в пакетах часто содержится продукт низкого качества. Следует обратить внимание на цвет – он должен быть чистым, прозрачным. Янтарный окрас свидетельствует о том, что вино окислилось – и годно разве что в качестве маринада для шашлыка.

При покупке вина надо обратить внимание на то, как оно хранится в магазине. На полки с напитком не должен падать прямой солнечный свет. И даже яркая подсветка витрины может существенно изменить его вкус.