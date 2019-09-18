Дети Пугачевой умилили народ танцем по случаю дня рождения (видео)

Звезды поздравили малышей

18 сентября Гарри и Елизавета Галкины отмечают шестой день рождения. Утро звездных детишек началось с зажигательного танца.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором Гарри и Елизавета выплясывают в зале, украшенном воздушными шариками. Вероятно, брат с сестрой встали ни свет ни заря, чтобы принять подарки и поздравления от любимых родителей. Малыши выглядят счастливыми и загорелыми. Ритмичная музыка льется из рояля, за которым сидит Алла Пугачева. "Ура! С днем рождения", - написал Галкин.

По всей видимости, скоро к малышам придут гости. Точно известно, что среди них не будет композитора и музыканта Игоря Николаева, который попросил Галкина и Пугачеву передать именинникам его поздравления. "Дорогие и любимые наши Лизонька и Гарик, наши солнышки! Вот и наступил ваш День Рождения! Пусть этот день будет радостным и незабываемым, а ваши прекрасные родители подарят вам все свое тепло и любовь!" - написал он в Instagram.

Пугачева поблагодарила друга за теплые слова, отправив ему смайлик в виде сердечка. Николаев в ответ прислал Примадонне сразу три сердечка.

К поздравлениям присоединился певец Валерий Сюткин, композитор Игорь Крутой, телеведущая Лена Ленина.

Интернет-пользователи пришли в восторг от танца Гарри и Елизаветы. Они пожелали им здоровья и счастья, снабдив свои комментарии многочисленными комплиментами.

- Замечательные малыши. Здоровья им.

- С днем рождения сладкой парочки!

- Здоровья! Счастья! Успехов! Многая лета вам вместе в мире и радости!

- На это можно смотреть бесконечно. Счастья, здоровья, долголетия деткам и вам с Аллой Борисовной.

- С днем рождения таких красивых, загорелых, обворожительных танцоров!

Напомним, Пугачева и Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это стал пятый брак. В 2013 году у них появились двойняшки, рожденные суррогатной матерью.