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Дети Пугачевой умилили народ танцем по случаю дня рождения (видео)

11:59
  • среда
  • 18 сентября 2019

Звезды поздравили малышей

18 сентября Гарри и Елизавета Галкины отмечают шестой день рождения. Утро звездных детишек началось с зажигательного танца.
Галкин с набитым ртом высказался о наболевшем

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором Гарри и Елизавета выплясывают в зале, украшенном воздушными шариками. Вероятно, брат с сестрой встали ни свет ни заря, чтобы принять подарки и поздравления от любимых родителей. Малыши выглядят счастливыми и загорелыми. Ритмичная музыка льется из рояля, за которым сидит Алла Пугачева. "Ура! С днем рождения", - написал Галкин. 

По всей видимости, скоро к малышам придут гости. Точно известно, что среди них не будет композитора и музыканта Игоря Николаева, который попросил Галкина и Пугачеву передать именинникам его поздравления. "Дорогие и любимые наши Лизонька и Гарик, наши солнышки! Вот и наступил ваш День Рождения! Пусть этот день будет радостным и незабываемым, а ваши прекрасные родители подарят вам все свое тепло и любовь!" - написал он в Instagram. 

Пугачева поблагодарила друга за теплые слова, отправив ему смайлик в виде сердечка. Николаев в ответ прислал Примадонне сразу три сердечка. 

К поздравлениям присоединился певец Валерий Сюткин, композитор Игорь Крутой, телеведущая Лена Ленина. 

Интернет-пользователи пришли в восторг от танца Гарри и Елизаветы. Они пожелали им здоровья и счастья, снабдив свои комментарии многочисленными комплиментами. 

- Замечательные малыши. Здоровья им. 

- С днем рождения сладкой парочки!

- Здоровья! Счастья! Успехов! Многая лета вам вместе в мире и радости!

- На это можно смотреть бесконечно. Счастья, здоровья, долголетия деткам и вам с Аллой Борисовной.

- С днем рождения таких красивых, загорелых, обворожительных танцоров!

Напомним, Пугачева и Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это стал пятый брак. В 2013 году у них появились двойняшки, рожденные суррогатной матерью. 

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