Опубликовано видео ликвидации боевиков под Нальчиком

Бандиты готовили крупный теракт

В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации пресечен крупный теракт. Режим КТО в регионе был объявлен сегодня утром после того, как правоохранители напали на след группировки экстремистов. Видео спецоперации публикует ТВЦ.RU.

Члены бандформирования обосновались в частном домовладении на окраине города Чегем и, по данным полиции, готовили серию атак. Прибывшие на место оперативники оцепили район и заблокировали преступников в здании, те в ответ открыли огонь.

Как сообщают в Национальном антитеррористическом комитете, в ходе перестрелки двоих злоумышленников ликвидировали. Их личности уже установлены.

Пострадавших среди правоохранителей нет. В доме найдены самодельные бомбы, следственные действия еще продолжаются.