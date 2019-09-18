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Опубликовано видео ликвидации боевиков под Нальчиком

11:48
  • среда
  • 18 сентября 2019

Бандиты готовили крупный теракт

В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации пресечен крупный теракт. Режим КТО в регионе был объявлен сегодня утром после того, как правоохранители напали на след группировки экстремистов. Видео спецоперации публикует ТВЦ.RU.

Члены бандформирования обосновались в частном домовладении на окраине города Чегем и, по данным полиции, готовили серию атак. Прибывшие на место оперативники оцепили район и заблокировали преступников в здании, те в ответ открыли огонь.

Как сообщают в Национальном антитеррористическом комитете, в ходе перестрелки двоих злоумышленников ликвидировали. Их личности уже установлены.

Пострадавших среди правоохранителей нет. В доме найдены самодельные бомбы, следственные действия еще продолжаются.

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