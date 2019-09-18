Тайны Крыма: на месте древнейшего Пантикапея археологи раскопали крепость

Найдены сотни уникальных артефактов

Важные открытия сделаны во время раскопок в Крыму, на месте древнейшего города Пантикапей. В этом сезоне археологи обнаружили оборонительные сооружения. По оценкам ученых, их возраст составляет несколько тысяч лет. Помимо этого удалось найти сотни уникальных артефактов, позволяющих в полной мере представить жизнь Боспорского царства.

Тайны Пантикапея археологи разгадывают с середины прошлого века. Самый древний город России открывают по крупицам. В этом сезоне обнаружены поздние оборонительные сооружения столицы Боспорского царства.

"С южной стороны, вдоль оборонительной стены была сооружена какая-то группа или ряд помещений дополнительных, которые повышали ее обороноспособность – и, видимо, служили для размещения воинов гарнизона, боеприпасов и так далее", - рассказывает руководитель Боспорской археологической экспедиции ГМИИ им. Пушкина Владимир Толстиков.

Этот участок, по мнению ученых, возводили как раз во времена царя Митридата VI. Он объединил восточные государства Малой Азии и боролся с господством Рима. Постоянные войны, тяжелая экономическая ситуация, разрушительное землетрясение – все это отразилось и на строительстве цитадели. В ход шли даже обломки разрушенных зданий.

"Этот блок вторично использован, на нем видны следы специального гнезда – для крепления его к следующему вышележащему блоку – это пирон называется", - поясняет Толстиков.

Для строительства стен использовалась и битая керамика. Здесь же нашли несколько сотен амфор – ими укрепляли склон горы Митридат. За последние пятьдесят лет удалось раскрыть культурный слой глубиной 8 метров. По сути, здесь сохранилась тысячелетняя история Пантикапея. А изменения в архитектуре столицы Боспорского царства показывают, как стремительно менялась обстановка во всем северном Причерноморье.

Среди находок – хорошо сохранившиеся амфоры, элементы внутреннего и внешнего декора зданий, бронзовые наконечники стрел, обломки керамики, костяные изделия – всего более 270 предметов и тысячи фрагментов.

"Такая небольшая мраморная головка Асклепия – она, конечно, привозная, была куплена для каких-то особых целей пантикапейцами. Вероятнее всего – украшала святилище", - рассказала научный сотрудник Боспорской археологической экспедиции ГМИИ им. Пушкина Ольга Самар.

Рядом части кратера – этот сосуд для вина V века до нашей эры произвели в Афинах. Такие находки подтверждают обширные экономические связи Боспора. Найденные артефакты передаются в Керченский музей.

Осколки древности здесь восстанавливают в рамках летней школы реставрации. На стажировку сюда приезжают профессионалы со всей страны. Анна Жолобова девять лет еще студенткой проходила здесь практику, а теперь сама работает над сохранением античных произведений каменной пластики.

"Это рельеф с изображением юноши и в данный момент мы ведем процесс консервации. Укрепление следов пигмента, который сохранился на скульптуре", - говорит художник-реставратор "Московского музея современного искусства" Зураба Церетели Анна Жолобова.

Отреставрированные предметы позже попадут в одну из многочисленных экспозиций музея. Среди самых ценных находок последней пятилетки – чернофигурная керамика и мраморный светильник. Лампада конца 7 века до нашей эры, пока самая древняя находка Пантикапея – но точно, не последняя, шутят археологи.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.