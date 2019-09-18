Савченко в платье с роскошным декольте довела до истерики

Бывший нардеп отдыхает в Черногории

Экс-депутат Верховной рады, а ныне безработная Надежда Савченко отдыхает в Черногории. Бывшая летчица полюбила фотосессии, она с удовольствием делится со своими подписчиками снимками с пляжей – которых за последнее время она посетила немало.

Бывший нардеп предстала на фото в голубом декольтированном платье до пят. Надежда позирует на фоне морских волн и на прибрежных скалах. Подписчики отреагировали по-разному. Некоторые оставили восторженные комментарии – и даже признания в любви. Пишут, что женственный образ Савченко очень идет.

Однако большинство обрушились на бывшего депутата с критикой. "Сколько можно мучить людей — вы уже никому не интересны", "Вам бы в Болливуд", комментируют пользователи. А кое-кто поинтересовался, как удается так отдыхать на пособие по безработице. Ранее Савченко объявила, что после выборов, на которых за нее проголосовали всего 8 человек, она осталась без работы – и зарегистрировалась на бирже труда. Вскоре после этого бывший нардеп оказалась на балтийском пляже и поделилась с поклонниками фотографиями - конечно же, в длинном, но бирюзовом платье.