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Экс-жена променяла свадебные гуляния у Бондарчука на массаж

12:46
  • среда
  • 18 сентября 2019

Она не захотела видеть молодую соперницу

Светлана Бондарчук пропустила свадьбу своего бывшего мужа Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Зато на мероприятие пришел 28-летний сын режиссера Сергей.  
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Модель и телеведущая, которая около 30 лет прожила с Федором Бондарчуком и родила ему двух детей, проигнорировала праздничные мероприятия в Юсуповском дворце. 17 сентября туда съехался чуть ли не весь киношный и телевизионный бомонд России. Вместо этого Светлана Бондарчук, судя по видео в ее Instagram, посетила салон красоты, где сделала массаж лица, и совершила прогулку со своими собаками. 

Зато сын режиссера, как сообщает Teleprogamma.pro, приехал поздравить молодоженов. Сергей и Федор поддерживают тесные отношения. Бондарчук-младший часто выкладывает в соцсети фото с отцом. 

Напомним, что 52-летний Бондарчук и 30-летняя Паулина Андреева встречаются с осени 2015 года. По слухам, они расписались еще 1 сентября. Свою свадьбу они решили максимально оградить от посторонних глаз. Зведы пошли на отвлекающий маневр с целью сбить журналистов с толку: подготовка к мероприятию изначально велась в доме Беггровых на Невском проспекте, а не в Юсуповском дворце.

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