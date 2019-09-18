Экс-жена променяла свадебные гуляния у Бондарчука на массаж

Она не захотела видеть молодую соперницу

Светлана Бондарчук пропустила свадьбу своего бывшего мужа Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Зато на мероприятие пришел 28-летний сын режиссера Сергей.

Модель и телеведущая, которая около 30 лет прожила с Федором Бондарчуком и родила ему двух детей, проигнорировала праздничные мероприятия в Юсуповском дворце. 17 сентября туда съехался чуть ли не весь киношный и телевизионный бомонд России. Вместо этого Светлана Бондарчук, судя по видео в ее Instagram, посетила салон красоты, где сделала массаж лица, и совершила прогулку со своими собаками.

Зато сын режиссера, как сообщает Teleprogamma.pro, приехал поздравить молодоженов. Сергей и Федор поддерживают тесные отношения. Бондарчук-младший часто выкладывает в соцсети фото с отцом.

Напомним, что 52-летний Бондарчук и 30-летняя Паулина Андреева встречаются с осени 2015 года. По слухам, они расписались еще 1 сентября. Свою свадьбу они решили максимально оградить от посторонних глаз. Зведы пошли на отвлекающий маневр с целью сбить журналистов с толку: подготовка к мероприятию изначально велась в доме Беггровых на Невском проспекте, а не в Юсуповском дворце.