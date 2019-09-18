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Оцепили весь этаж: Заворотнюк взяли под охрану

13:32
  • среда
  • 18 сентября 2019

К ней пускают только родных

48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в столичной клинике, взяли под круглосуточную охрану из-за наплыва журналистов. 
Заворотнюк отказалась бросить работу из-за смертельного диагноза

Как передает телеграм-канал Baza, репортеры буквально осадили частную больницу в центре Москвы. Недавно там видели дочь и мужа Заворотнюк. Съемочные группы несколько раз пытались прорваться к больной актрисе. Все это побудило руководство клиники поставить охрану на этаже и непосредственно возле палаты "прекрасной няни". 

Пришлось ли семье Анастасии Заворотнюк доплачивать за усиленные меры безопасности, не уточняется. Ранее стало известно, что родные потратили не менее 20 000 евро за недельное пребывание "няни Вики" в частной клинике. Это заведение оказывает высококлассную паллиативную помощь и принимает даже самых запущенных пациентов, узнали журналисты. 

Также сообщается, что Заворотнюк находится в сознании и самостоятельно дышит. Еще вчера СМИ писали, будто актриса подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По слухам, после процедуры ЭКО у актрисы выявили рак мозга. 

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