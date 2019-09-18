Убойное селфи: россиянка застрелилась при попытке сфотографироваться с пистолетом

На сожителя завели уголовное дело

Вызовом скорой окончилась фотосессия с пистолетом для 36-летней жительницы Омска. Россиянка решила сделать селфи, направив оружие себе в голову. Травматический пистолет принадлежал ее сожителю, который в этот момент вышел в другую комнату.

Увлеченная процессом фотомодель вместо кнопки на экране смартфона нажала на спусковой крючок. Приехавшая на вызов скорая помощь доставила женщину в больницу с травмами головы. Врачи уверяют, что сейчас угрозы жизни пострадавшей нет.

Больше пострадал сожитель россиянки. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила в квартире травматический пистолет МП-79, а также гладкоствольное ружье, зарегистрированное на хозяина. Кроме того, нашлись и самодельные нунчаки, которые эксперты определили как "холодное оружие ударно-раздробляющего действия". За изготовление этого дробящего орудия на мужчину завели уголовное дело, передает "Интерфакс".