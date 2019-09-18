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Андрееву заметили в неподобающем виде после свадьбы с Бондарчуком

13:49
  • среда
  • 18 сентября 2019

Закрытая вечеринка удалась на славу

Режиссера Федора Бондарчука и актрису Паулину Андрееву заметили на улице после свадебного банкета в Юсуповском дворце в Петербурге. Супруги выглядели изрядно уставшими.
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Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором звездная пара идет к машине в 3:12 ночи. Актриса прижалась к режиссеру, словно замерзла. Она одета в короткое жемчужное платье, а он в классический смокинг. На кадрах заметно, что лямка платья Андреевой спала, а молния на спине разъехалась. По-видимому, банкет с участием 200 персон выжал из нее все соки. 

Бондарчук и Андреева провели свадьбу в закрытом режиме. Их гостями стали телеведущая Ксения Собчак, режиссеры Константин Богомолов и Резо Гигинеишвили, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин и многие другие известные персоны. В роли ведущего выступил Игорь Верник.  

Как пишут "Дни.ру", один из самых трогательных моментов церемонии наступил благодаря продюсеру Александру Роднянскому, который показал фрагмент программы "Кино в деталях". На этих схемках Андреева и Бондарчук впервые познакомились. 

Напомним, 52-летний Бондарчук и 30-летняя Паулина Андреева встречаются с осени 2015 года. До этого режиссер много лет прожил в браке с матерью двух своих детей Светланой. 

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