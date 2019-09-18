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Путин потребовал "разбюрократить" помехи для подросткового бизнеса

18:07
  • среда
  • 18 сентября 2019

По мнению президента, талант у молодых людей проявляется уже в старших классах

Президент России Владимир Путин в среду провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое было посвящено продвижению новых проектов, сообщает "ТВ Центр".

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Глава государства назвал одной из задач агентства содействие общественным инициативам в городах. Особо был отмечен проект АСИ, касающийся благоустройства населенных пунктов. По словам российского лидера, эта программа дает возможность выявлять запросы граждан и учитывать их "не на бумаге, не формально", а в реальности.

Путин также отметил, что в рамках одного из своих проектов АСИ на системной основе собирает успешные практики социально-экономического развития. Президент предложил сформировать работающий механизм их распространения по всей стране.

"Во многом благодаря именно вашим усилиям, уважаемые коллеги,  удалось запустить важные значимые процессы. Когда команды, коллективы, а это участники стартапов, предприниматели, волонтеры, просто активные граждане, объединяются в сплоченные сообщества единомышленников - это всегда приносит конкретный позитивный результат. Рассчитываю, что АСИ будет и дальше активно и содержательно участвовать в формировании и реализации повестки будущего страны в целом. Прежде всего, по тем направлениям, от которых зависит наш технологический суверенитет и качество жизни людей", - обратился к руководству АСИ Путин.

Президент России также провел встречу с лидерами технологических проектов. В частности, речь зашла о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы молодым людям ничего не мешало добиваться поставленных целей. Один из участников встречи обратил внимание президента на бюрократические барьеры для предпринимателей, не достигших  совершеннолетия. Владимир Путин пообещал помочь в решении этой проблемы.

"Я хотел бы максимально разбюрократить всё, что мешает молодым людям, даже не достигшим возраста 18 лет, активно принимать участие и полноценно принимать участие в предпринимательской деятельности. Тем более, что у нас много хороших разработок, много талантливых молодых людей, даже в старших классах школы это проявляется, тем более в университетах. Есть системные проблемы, связанные с трудовым  законодательством. Это правда.  Они заключаются  в том, вы это наверняка хорошо знаете, что если человек занимает определенную  должность - скажем, директором является, то тогда у него могут возникнуть какие-то финансовые обязательства перед  финансовыми учреждениями или перед третьими лицами. А не достигнув 18-летнего возраста, он не отвечает по своим обязательствам. И может поставить своих партнёров в трудные условия. Когда с него невозможно ничего будет получить. Поэтому требуется разрешение  родителей", - обратил внимание Путин.

Ранее президент резко отреагировал на проявление бюрократизма во время встречи. ТВЦ.RU публикует видео этого момента:

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