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Избитая в Ингушетии девочка впервые за год увидела мать

13:37
  • среда
  • 18 сентября 2019

Встреча всех растрогала до слез

Встреча избитой в Ингушетии семилетней девочки с матерью в московской больнице заставила плакать даже закаленных взрослых. Айша не видела свою маму целый год – и теперь очень просила, чтобы она больше от нее не уходила, рассказала уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.
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"Когда Айша увидела маму в больнице, она очень обрадовалась, обнимала ее и не раз повторяла: "Вот она - моя мама. Как вы ее нашли? Она меня очень сильно любит". Айша просила, чтобы мама больше никуда не уходила, а Лидия крепко обнимала дочь, практически ничего не говорила и плакала. Смотреть без слез на эту встречу было невозможно", - приводит слова Кузнецовой ТАСС.

Мать Айши обратилась к Кузнецовой с просьбой помочь ей вернуть ребенка. По ее словам, девочку вместе с двумя сыновьями насильно забрали родственники по линии отца. Через некоторое время сыновей ей вернули, но Айшу оставили в семье тети.  Лидия не знала, что происходит с ее дочерью, видеться с ребенком ей не позволяли.

Семилетнюю девочку доставили в больницу в Ингушетии 4 июля -  с травмами, ожогами и порезами. На следующий день ребенка отправили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии. Врачи определили, что девочку избивали, в итоге ей пришлось ампутировать руку. В избиении обвинили тетю - 35-летнюю жительницу города Сунжа. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело.

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