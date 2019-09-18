Сильнейшие бильярдисты съехались на Кубок Кремля

Турнир проходит уже в 14-й раз

В Москве проходит один из самых престижных международных турниров по бильярду в Европе - "Кубок Кремля". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мероприятие проводится уже в 14-й раз. В соревнованиях участвуют несколько сотен игроков из разных стран, среди них 15 чемпионов мира. Но "Кубок Кремля" является открытым состязанием. Любой желающий, вне зависимости от уровня подготовки, может сразиться с титулованным спортсменом.

Победители получат кубки и медали, а также денежные вознаграждения. Турнир продлится до конца недели.