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НОВОСТИ

Сильнейшие бильярдисты съехались на Кубок Кремля

15:00
  • среда
  • 18 сентября 2019

Турнир проходит уже в 14-й раз

В Москве проходит один из самых престижных международных турниров по бильярду в Европе - "Кубок Кремля". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мероприятие проводится уже в 14-й раз. В соревнованиях участвуют несколько сотен игроков из разных стран, среди них 15 чемпионов мира. Но "Кубок Кремля" является открытым состязанием. Любой желающий, вне зависимости от уровня подготовки, может сразиться с титулованным спортсменом.

Победители получат кубки и медали, а также денежные вознаграждения. Турнир продлится до конца недели.

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