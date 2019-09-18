История района московского: как менялось Свиблово

В этих краях бывали Карамзин и Пушкин

В Свибловских прудах можно будет купаться. Разумеется, после того как их почистят, а территорию вокруг облагородят. Сейчас этим занимаются специалисты. В рамках масштабного городского проекта в районе уже привели в порядок природную зону, пойму реки Яузы, а ещё благоустроили парки и дворы, обновили детские и спортивные площадки.

Оказавшись здесь, сразу и не поймешь, в каком ты веке: тишина, старинный усадебный дом, храм XVIII века в стиле барокко. А в части бывшего английского парка - деревья, которые помнят Карамзина. Именно в этих краях он задумал "Историю государства российского". Да и Пушкин в усадьбе Свиблово бывал не раз.

"Александр Сергеевич Пушкин в двух своих письмах упоминает Свиблово. Но самое удивительное, что за свою короткую жизнь он увидел и рассвет этой усадьбы и ее закат", - рассказывает экскурсовод Марина Павлюк.

Рассветов и закатов усадьба пережила и после Пушкина немало. В девяностых годах прошлого века случился большой пожар. Годы понадобились, чтобы по документам воссоздать храм и здания. Сейчас здесь и патриаршее подворье, и православная школа, и музей колоколов, и экспозиция, посвященная истории района. Свиблово было и селом, и частью города Бабушкин.

В черту Москвы Свиблово вошло в начале шестидесятых годов прошлого века. Тогда же тут началось массовое строительство жилья. Как строился район - можно увидеть еще и в кино. Свиблово давно уже полюбили кинематографисты. Гайдай снимал здесь одну из новелл "Приключений Шурика" - эпизод на стройке. Шикарные получились панорамы.

В школе №297 часто снимали "Ералаш". В метро и рядом - "Ночной дозор". А вот набережную Яузы и храм воздуха можно увидеть в разных сериалах. Естественная природная среда и деревянные мостки, велодорожки. Зелень, пруды. Сейчас специалисты "Мосводостока" занимаются очисткой тех, что рядом с усадьбой "Свиблово", - заселяют специальными микроорганизмами. На очереди - Капустинские пруды, им в ближайшее время предстоит благоустройство.

"Необходимо выполнить подсыпку газонов, и благоустройство выполнить детских площадок и также высадить зеленые насаждения", - говорит начальник отдела ЖКХ управы района Свиблово Роман Вертячих.

И спортом есть, где заниматься, причем людям разного возраста. Стадион "Свиблово" сильно изменился после реконструкции. Особых транспортных проблем в районе нет - с семидесятых годов прошлого века здесь две станции метро – "Свиблово" и "Ботанический сад". А в последнее время появились новые автобусные маршруты, открылась станция МЦК.

В ближайших планах - строительство детских садов и новой школы на проезде Русанова. Но главное, считают жители, Свиблово должно оставаться районом, в котором органично сосуществуют прошлое и настоящее.

Юлия Богоманшина, Андрей Булычев, Сергей Титов и Илья Хуртин, "ТВ Центр".