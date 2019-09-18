Герои своей реальности: в Москве показали вещи видеоблогеров

На "Винзаводе" можно увидеть леопардовый ковер Макса +100500!

Саша Спилберг, Слава КПСС и все-все-все! Самые известные видеоблогеры впервые собрались вместе на одой площадке - на фестивале "Дивиком". С ними можно сделать селфи, а если повезёт, то поговорить. А ещё в деталях рассмотреть артефакты новой, YouTube-культуры: личные вещи, которые помогли их владельцам заработать не только славу.

Фанаты спешат сделать селфи на фоне ковра с леопардовым окрасом. Того самого, что стал брендом в сети. Автор видео на его фоне - сегодня узнаваемый ведущий с миллионами подписчиков.

"Никто раньше и предположить не мог, что парни и девчонки в 20 лет с какой-то камерой, с неумелым монтажом за 3 копейки могут делать контент, собирать лайки и просмотры миллионами и самое главное - миллионы на этом зарабатывать", - говорит креативный директор фестиваля Евгений Онегин.

Самые популярные интернет-персоны представили "артефакты" своего успеха на первой в стране выставке видеоблогинга. Элементы декора, подарки, гаджеты, коллекции костюмов, а также личные вещи. История российского видеоблогинга сравнительно молода — всего каких-то 10 последних лет. За это время появились так называемые YouTube-миллионеры

Лайки - новая валюта. В мировой паутине свои расценки. Кто-то прославился на "хайпе", кто-то продвигал в сети своё творчество, а многим достаточно было просто вести интернет-дневник, сидя за школьной партой.

"Я все преподносила в юмористической форме. Какие - то подростковые проблемы: ЕГЭ, как там подружиться с одноклассниками, как понравиться мальчику", - рассказывает видеоблогер Ксения Хоффман.

"Я езжу по странам со своим напарником и мы, собственно, делимся впечатлениями в таком YouTube-формате: стоит ли ехать в страну или не стоит", - делится видеоблогер Руслан Усачев.

За 4 дня фестиваля известные блогеры расскажут о том, что остается за кадром их роликов, раздадут автографы и пообщаются с фанатами. А еще обещают научить как стать успешным в интернете. Сегодня они главные герои, правда, своей реальности.

Елена Сахно, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".