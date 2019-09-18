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"Расплата для Путина": Вашингтон нашел оружие против Москвы

14:00
  • среда
  • 18 сентября 2019

В США вспомнили о "сильной санкции"

Россия никак не прогнется под западными санкциями – а, значит, их недостаточно. Но есть у Вашингтона в запасе секретное оружие, которое заставит Москву за все заплатить, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
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"Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым", - сказал Тейлор в интервью грузинскому "Первому каналу".

По словам американского политика, существуют более широкие ограничительные меры. Запад к ним пока не прибегал. Но, если Россия и дальше будет так плохо себя вести, их придется использовать.

"Эта санкция — плата для Путина", - заявил Тейлор и пояснил, что он имеет в виду исключение России из международной финансовой системы. Американец убежден, что такая мера станет "разрушительной" для России.

Уильям Тейлор был послом США на Украине с 2006 по 2009 год. В июне этого года он вернулся в Киев в качестве временного поверенного в делах США, пишет РБК.

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