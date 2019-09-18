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Паулина Андреева показала свое платье принцессы

14:33
  • среда
  • 18 сентября 2019

Подвенечное платье оказалось роскошным

Жена режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева наконец-то развеяла тайну своего свадебного платья и показала его подписчикам.
История любви Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в фото

Актриса выбрала роскошное платье с открытыми плечами и шлейфом цвета слоновой кости от российского бренда Maison Bohemique. Как отмечают СМИ, Паулина всегда была верна этому модному дому, именно он, по ее признанию, научил ее разбираться в мире моды.

Свой образ жена Бондарчука дополнила нежным букетом и длинной фатой. Поклонники пришли в восторг от роскошного образа актрисы, многие назвали ее настоящей принцессой.

Красивое платье! Утонченные узоры очень подходят невесте

Такая красавица!!! Прям принцесса

Невероятная роскошь !!!! Браво!!!!!!

Свадьба Бондарчука и Андреевой прошла 17 сентября в Санкт-Петербурге. Они постарались оградить свою свадьбу от посторонних глаз и даже пошли на отвлекающий маневр с целью сбить журналистов с толку: подготовка к мероприятию изначально велась в доме Беггровых на Невском проспекте, а не в Юсуповском дворце. На свадьбу съехался весь российский кинобомонд, в том числе генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, актер и телеведущий Игорь Угольников, режиссер Резо Гигинеишвили, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

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