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Путин обсудил с саудовским наследником ситуацию с нефтью

14:17
  • среда
  • 18 сентября 2019

Поводом для телефонного разговора стала атака на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Ситуацию с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии по телефону обсудил Владимир Путин с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер выразил озабоченность в связи с инцидентом и напомнил о необходимости проведения тщательного и объективного расследования. Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой продолжить тесную координацию для стабилизации мировых цен на нефть.

Кроме того, обсуждался предстоящий визит Владимира Путина в Эр-Рияд.

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