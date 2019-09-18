Путин обсудил с саудовским наследником ситуацию с нефтью

Поводом для телефонного разговора стала атака на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Ситуацию с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии по телефону обсудил Владимир Путин с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер выразил озабоченность в связи с инцидентом и напомнил о необходимости проведения тщательного и объективного расследования. Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой продолжить тесную координацию для стабилизации мировых цен на нефть.

Кроме того, обсуждался предстоящий визит Владимира Путина в Эр-Рияд.