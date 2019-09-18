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"Последняя ночь": экс-игрок "Зенита" Фернандо Риксен перед смертью устроил вечеринку

14:37
  • среда
  • 18 сентября 2019

Перед смертью бывший футболист устроил прощальную вечеринку

Фернандо Риксен – бывший полузащитник шотландского "Глазго Рейнджерс" и питерского "Зенита" - ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом сообщила пресс-служба шотландского клуба.
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В 2013 году у мужчины обнаружили неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз. Спортсмен обещал, что будет бороться до конца – кто-то должен первым победить этот недуг, заявлял Риксен. Однако вскоре футболиста парализовало, потом он перестал говорить.

БАС, или болезнь Лу Герига - неизлечимое заболевание центральной нервной системы. Оно приводит сначала к параличу, а затем и к смерти.

Фернандо Риксен с 2006-го по 2009 год выступал за "Зенит". Вместе с петербуржцами он завоевал три трофея: Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.

В июне Риксен в соцсетях объявил о прощальной вечеринке. Фернандо решил торжественно завершить тяжелейшее испытание. "Привет. 28-го числа для меня будет особенный вечер. Мне становится очень тяжело, поэтому для меня это будет последняя ночь. Приходите и сделайте ее запоминающейся", – было написано в заявлении Риксена.

Прощальный вечер прошел в отеле Goglasgow Urban Hotel в Глазго. Среди гостей были телеведущий Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл, певица Линси Глен и бывшие футболисты – коллеги Риксена.

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