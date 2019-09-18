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Вдова Кобзона затмила красотой 19-летнюю внучку

14:49
  • среда
  • 18 сентября 2019

Они почтили память певца в Сочи

68-летняя Нелли Кобзон приняла участие в торжественной церемонии, организованной в память о ее супруге. Мероприятие прошло в сочинском отеле, на открытии которого в 1973 году пел Иосиф Кобзон. 
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Нелли Кобзон с 19-летней внучкой Мишель понаблюдали за тем, как на территории отеля посадили оливу в память о народном артисте СССР. Как пишет портал "Дни.ру", это дерево символизирует чистоту, целомудрие и бессмертие.

Судя по фото с места церемонии, Нелли Кобзон выглядит моложе своих лет. В ярком платье и массивных очках она походила если не на старшую сестру Мишель, то на ее маму. Слово "бабушка" трудно применить по отношению к вдове Кобзона. Ни у кого из присутствующих не возникло сомнений, что бабушка своей неувядающей красотой затмила внучку.

 

У Кобзон семеро внуков. Красавицу Мишель, которая с пяти лет живет в Лондоне и намерена поступить в Оксфорд, называют любимицей Нелли. Вдова певца часто водит ее на светские мероприятия и, видимо, одобряет ее планы на будущее: девушка мечтает стать певицей. 

Иосиф Кобзон скончался от рака 30 августа 2018 года. Спустя год на месте его захоронения установили памятник.

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Видео: Прощание. Иосиф Кобзон

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