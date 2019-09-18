Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни матери

Девушка не смогла совладать с эмоциями

Анна Заворотнюк, дочь Анастасии Заворотнюк, впервые сделала заявление о происходящем с матерью.

23-летняя девушка опубликовала свое послание в Instagram. Она обрушилась с критикой на недоброжелателей и журналистов, которые распространяют слухи о болезни актрисы, и пожелала им "захлебнуться своей же смесью". Кроме того, младшая Заворотнюк опровергла сбор средств на лечение Анастасии.

При этом подтверждать или опровергать онкологию матери Анна не стала, но поблагодарила коллег, друзей и поклонников за поддержку, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Родные Заворотнюк хранят молчание по поводу болезни актрисы. По словам ее представителя, "прекрасная няня" попросила не распространяться о сложившейся ситуации. Если верить слухам, 48-летняя актриса находится в коме и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Как пишут СМИ, в прошлом году у артистки обнаружили рак мозга, ей сделали трепанацию черепа, но остановить распространение опухоли не удалось. Сейчас врачи пытаются не столько вылечить Заворотнюк, сколько облегчить ее страдания.