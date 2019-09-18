Расстроенный арестом Порошенко проигнорировал очередной допрос

От бывшего президента ждали рассказа о вмешательстве в деятельность судей

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины напрасно ждали в среду Петра Порошенко. Экс-президент проигнорировал их приглашение – и следователи не узнали ничего нового о том, как политик вмешивался в деятельность судей и злоупотреблял служебным положением.

"Петр Порошенко был вызван на допрос по уголовному делу, которое касается возможного злоупотребления служебным положением и возможного вмешательства в деятельность судей Украины... Он не пришел. Повестка будет направлена повторно", - рассказала журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Адвокаты Порошенко нашли объяснение поведению своего клиента – по их словам, экс-президент очень занят в Верховной раде. Судя по всему, они не видели ролика, снятого на заседании парламента, на котором политик мирно спит под аккомпанемент депутатских выступлений.

Иванова пояснила, что допросить Порошенко собирались о периоде 2016 года - тогда судьи, у которых закончились полномочия, не были своевременно переназначены президентом. В рамках того же дела следователи Госбюро намерены допросить более тысячи судей, передает РИА Новости.

На последних допросах Петр Порошенко давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Накануне стало известно, что суд наложил арест на это судостроительное предприятие – крупнейший актив экс-президента.